Freiwalde/Staakow - In Brandenburg sind am Freitagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall neun Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei stürzte um 9.50 Uhr ein Reisebus zwischen Staakow und Freiwalde in Fahrtrichtung Berlin auf die Seite. Die Autobahn musste vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit sechs Hubschraubern und 67 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Autofahrer wurden aufgefordert, die Rettungsgasse freizuhalten.

Zu dem Unfall im Landkreis Dahme-Spreewald ist es laut Recherchen des RBB beim Einbiegen auf einen Parkplatz gekommen. Ein Polizeisprecher wollte dies auf Anfrage zunächst nicht bestätigen.

„Ein kleinerer Reisebus mit insgesamt 34 Sitzplätzen kam rechts von der Fahrbahn ab und kippte dann auf die Seite“, sagte Polizeisprecher Torsten Wendt der Berliner Zeitung. In dem Bus saßen nach Angaben der Polizei 17 Fahrgäste und zwei Busfahrer. Alle Insassen hätten Verletzungen erlitten. Am frühen Freitagnachmittag hieß es dann, dass neun Menschen schwer verletzt wurden. Die anderen erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.



Aufgrund der vielen Rettungshubschrauber musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Fahrbahnen in Richtung Dresden sollen wieder freigegeben werden, wenn die Hubschrauber fort sind. Die Vollsperrung in Richtung Berlin wird möglicherweise bis zum späten Nachmittag andauern.