Auf einem Abiball in Berlin-Tempelhof ist es in der Nacht von Samstag zu Sonntag zu mehreren Notfällen gekommen. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt, musste der Krankenwagen innerhalb von drei Stunden mehrmals zur Columbiahalle und zum benachbarten Columbia-Theater ausrücken. Auch ein Notarzt kam zum Einsatz.

Mehrere Klassen aus verschiedenen Schulen Berlins haben in der Halle und im benachbarten Columbia-Theater gefeiert. Im Laufe des Sonntags war unklar, in welchem Gebäude genau die Notarzteinsätze stattfanden. Ein Feuersprecher stellt gegenüber der Berliner Zeitung klar: Es war die Columbiahalle.

Neun Menschen mussten versorgt werden und wurden danach teils den Eltern übergeben. Drei Menschen wurden in die Klinik gebracht. Warum es den betroffenen Absolventen so schlecht ging, konnten Polizei und Feuerwehr nicht genau sagen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren in erster Linie wohl Alkohol und eventuell auch Drogen im Spiel. „Die haben einfach über die Stränge geschlagen“, so ein Sprecher der Feuerwehr zur Berliner Zeitung.

Columbiahalle: Abiturienten geraten mit Polizei Berlin in Streit

#Rettungsdiensteinsatz in #Tempelhof

Beim #Abiball am #Columbiadamm kam es während 3 h zu mehreren med. Notfällen. Insgesamt 9 Personen wurden betreut und versorgt, teils danach den Eltern übergeben. 3 Patienten kamen in Kliniken.

Im Einsatz waren #OrgLRD, #GW_SAN, #NEF, 4 #RTW. pic.twitter.com/UTCPKxflDj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 26, 2022

Demnach bestand auch der Verdacht der Vergabe von K.-o.-Tropfen. Dieser habe jedoch nicht bestätigt werden können. Die Veranstaltung wurde beendet. Als die Polizei die Halle und den Vorplatz räumen wollte, kam es zu zwei Widerstandshandlungen und zwei Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte. Bei einer Schlägerei zwischen zwei Männern wurde ein 18-Jähriger leicht verletzt. Die Polizisten blieben unverletzt.