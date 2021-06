Berlin - Eine stark alkoholisierte Frau hat am Sonntagmorgen die Scheiben einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße Ecke Rudelsburgstraße im Pankower Ortsteil Blankenburg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte von einer Zeugin alarmiert, die beobachtete, wie die 33-Jährige aus ihre Handtasche einen Hammer hervorholte und begann, die Scheiben der Bushaltestelle zu beschädigen.

Aufgrund der Personenbeschreibung der Zeugin konnten die Polizisten die Frau in der Bahnhofstraße in Höhe des Rotkardinalweges stellen. Kurz zuvor warf die Verdächtige einen Zimmermannshammer in ein Gebüsch. Bei ihrer Festnahme gab sie an, sie hätte durch das Einschlagen der Scheiben ihren Frust loswerden wollen. Nach Durchführung einer Atemalkoholkontrolle stellten die Polizisten einen Wert von 3,4 Promille fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.