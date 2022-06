Die Berliner Polizei hat am Sonntag ein nur wenige Wochen altes Kätzchen vor einem Sturz aus dem 2. Obergeschoss gerettet. Wie die Behörde am Montag auf Facebook mitteilt, drohte das Jungtier aus dem Fenster zu stürzen. Was war passiert? Die Beamten wurden am Sonntag zu einer Wohnung in Friedrichshain gerufen. Dort schilderten offenbar mehrere Personen das Szenario.

Polizei Berlin Die Katze wird versorgt.

Sie seien durch ein Facebook-Video auf das Katzen-Drama aufmerksam geworden. Die kleine Mieze soll wohl schon seit Freitagnachmittag laut miaut haben. Nachdem die Beamten mehrfach erfolglos geklingelt und an die Wohnungstür geklopft haben, brachen sie die Tür auf, heißt es. In der Wohnung fanden sie dann die offenbar zurückgelassene Baby-Katze vor. Die Polizei: „Die Futterschalen und der Wassernapf waren leer und in mehreren Räumlichkeiten lagen Hinterlassenschaften.“ Die Einsatzkräfte nahmen sich des Tieres an, versorgten es und nahmen es mit. Sie versorgten es mit Nahrung und Wasser und hinterließen der Mieterin eine Nachricht.