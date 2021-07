Berlin - In Alt-Buckow ist es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung unter Mitgliedern eines bekannten arabischstämmigen Berliner Clans gekommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Nach ersten Informationen von vor Ort gab es mehrere Festnahmen. Die Berliner Polizei machte vorerst keine genaueren Angaben.

Bereits am Donnerstag waren die Berliner Behörden gegen den Clan vorgegangen. Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) angerückt und hatte einen Gartenzaun errichten lassen.

Mehr in Kürze.