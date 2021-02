Berlin - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Einsatzwagen der Polizei und einer Straßenbahn in Berlin-Mitte sind drei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen nahe des Alexanderplatzes. Demnach war ein Polizist um 5.40 Uhr mit Blaulicht auf dem rechten Fahrstreifen der Alexanderstraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße unterwegs. Unklar war zunächst, ob der Beamte vor der Kollision auf Höhe der Bernhard-Weiß-Straße bei Rot fuhr. Dies sei weiterhin Bestandteil der Ermittlungen.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Verletzungen am Rumpf und wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kollege auf dem Beifahrersitz und die Mitarbeiterin der BVG erlitten der Polizei zufolge einen Schock. Die Fahrerin der Straßenbahn und die beiden verletzten Polizisten mussten ihren Dienst abbrechen.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für knapp zwei Stunden gesperrt. Die Untersuchungen zum Unfallhergang übernahm ein Verkehrsermittlungsdienst.