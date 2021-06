Berlin - Die Berliner Polizei weiß nun, wo sich ein seit Dienstag vermisster 23-Jähriger aus Berlin aufhält. Das teilten die Beamten am Freitag mit. Die Polizei hatte am Donnerstag die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem jungen Mann gebeten und Fotos von ihm veröffentlicht. Jetzt wissen die Beamten: Der 23-Jährige ist seit Donnerstag in einem Krankenhaus in Behandlung.

