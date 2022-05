Die Kriminalpolizei Berlin hat fast eine Woche nach einer 17-Jährigen aus Marienfelde gesucht und sie nun gefunden. Die Jugendliche war aus einer Klinik verschwunden und wurde seit Donnerstag, 5. Mai, vermisst. Das Mädchen ist psychisch erkrankt. Polizisten trafen sie nun an ihrer Wohnung an und brachten sie wieder in das Krankenhaus in Wedding, wo sie stationär behandelt wird.

