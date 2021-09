Berlin - Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Sonntag drei Männer in Friedrichshain festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 23.30 Uhr zu einem Club auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße gerufen. Dort soll ein 29-Jähriger andere Gäste belästigt haben.

Während der Überprüfung des Mannes stellte sich dann ein 23-Jähriger zwischen die drei Einsatzkräfte und dem 29-Jährigen. Den Aufforderungen die Störung zu unterlassen kam er nicht nach, sodass die Polizisten Zwang androhten. Als auch das den jungen Mann nicht von seiner Störung abhielt, schoben die Polizisten den 23-jährigen beiseite.

Dieser schlug daraufhin einem Polizeimeister mit der Faust ins Gesicht. Die drei Beamten brachten den 23-jährigen Schläger zu Boden. Nun zogen plötzlich der 29-Jährige, der zuvor kontrolliert werden sollte, sowie ein 22-Jähriger an den Oberkörpern der Einsatzkräfte, um sie an der Festnahme des Angreifers zu hindern.

Umstehende Menschen filmten das Geschehen

Nur durch das zusätzliche Androhen des Einsatzes von Reizgas gegen die Attackierenden und zwei weitere unbekannt gebliebene Männer, die sich ebenfalls einmischten, konnte die Situation bis zum Eintreffen weiterer Kräfte stabilisiert werden. Umstehende nahmen währenddessen mit ihren Handys Videos von der Situation auf.

Gemeinsam mit der angeforderten Unterstützung nahm die Polizei die drei 22-, 23- und 29-jährigen Männer fest. Die weiteren Störer konnten entkommen. Die Festgenommenen wurden zu einer Polizeistelle gebracht, wo sie die Nacht im Gewahrsam bleiben mussten.

Bei dem festgenommenen 23-jährigen wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Zwei Polizeimeister mussten aufgrund ihrer erlittenen Kopf- und Beinverletzungen ihren Dienst beenden. Die Ermittlungen dauern an.