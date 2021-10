Berlin - Bei einem Autounfall im Bezirk Spandau in der Nacht zum Mittwoch sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. In den Unfall an der Altonaer Straße, Ecke Grünhofer Weg waren zwei Autos verwickelt, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Drei Insassen wurden dabei eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit hydraulischem Werkzeug befreien. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, vier weitere leicht. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Verkehrsunfall zw. 2 PKW im Kreuzungsbereich. 3 Insassen waren eingeklemmt. Diese wurden durch uns mit hydraulischen Rettungsmitteln befreit. Insgesamt 6 Verletzte, davon 2 schwer. Alle kamen in Kliniken. Im Einsatz ca. 40 Kräfte, darunter auch LNA und unsere Lehrfeuerwache. pic.twitter.com/bwI2llfaP7 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 26, 2021