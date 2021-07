Berlin - Am Freitagabend ist es in Berlin zu zwei Badeunfällen gekommen. Das teilte die Berliner Feuerwehr per Twitter mit. So konnte sie einen Mann und eine Frau aus der Spree retten, die bei der Museumsinsel offenbar ins Wasser gestürzt waren. Weniger erfolgreich verlief die Suche nach einem untergetauchten Mann im Schlachtensee. Er konnte bislang nicht gefunden werden.

Am Abend beschäftigen zwei #Badeunfälle die #Berliner_Feuerwehr und die #DLRG. Am Schlachtensee in Zehlendorf blieb die Suche nach einer untergetauchten Person trotz Taucheinsatz leider erfolglos. Aus der Spree in Mitte konnten zwei ins Wasser gefallene Personen gerettet werden. pic.twitter.com/5LmZvB1sbJ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 23, 2021

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonnabend mitteilte, ist der junge Mann mutmaßlich im Schlachtensee in Berlin-Zehlendorf verunglückt. Auch eingesetzte Taucher konnten ihn am Freitagabend im Wasser nicht finden. Die genauen Hintergründe des Falls waren zunächst nicht bekannt.

Mann und Frau mit großer Leiter aus der Spree gerettet

42 Einsatzkräfte waren nach Informationen der B.Z. überdies im Einsatz an der Museumsinsel, um einen Mann und eine Frau aus der Spree zu retten. Sie konnten demnach unter den Augen vieler Schaulustiger mit einer Steckleiter aus dem Wasser geholt werden. Während der Mann die ärztliche Behandlung ablehnte, sei die Frau mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht worden.