Berlin - Nach dem Überfall auf eine Bank in Berlin hat es eine Festnahme gegeben. Die Polizei wollte am frühen Donnerstagmorgen allerdings noch nicht bestätigen, dass es sich dabei um den zweiten Tatverdächtigen handelte. Bei dem Raubüberfall auf einen Geldboten in einer Bank im Bezirk Neukölln war ein Täter angeschossen und schwer verletzt worden.

Ein zweiter Täter konnte am Mittwochvormittag ohne Beute entkommen. Bankangestellte oder Kunden wurden nicht verletzt. Der angeschossene Räuber, ein 18-Jähriger, wurde von der Polizei festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Johannisthaler Chaussee in den Gropius-Passagen in Berlin-Neukölln: Mindestens zwei Täter sollen um 10.30 Uhr im Vorraum der Filiale der Deutschen Bank einen Geldboten mit Pfefferspray angegriffen haben, während sein Kollege in dem gepanzerten Transporter wartete. Einer der Angreifer soll auf den Geldboten geschossen haben. Der Geldbote zog nach Angaben der Polizei seine Dienstwaffe und schoss auf einen der Räuber.

Geldbote wurde von Räuber mit Reizgas verletzt

Der Verdächtige wurde von einem Projektil getroffen und schwer verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 18-jährigen Mann fest und brachten ihn mit Rettungskräften in ein Krankenhaus, wo er nun behandelt wird. Sein Komplize konnte zunächst flüchten. Beute wurde aufgrund der Gegenwehr des Geldboten nicht gemacht. Unklar ist bisher, ob der Mann mit einem Auto entkam. Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Komplizen gab. Der Wachmann wurde wegen des Reizgases ebenfalls im Krankenhaus behandelt und verließ die Klinik laut Polizei kurze Zeit später wieder.

Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat auf ihrer Internetseite ein Hinweisportal eingerichtet, auf dem Zeugen ihre Handyvideos und -fotos hochladen können.