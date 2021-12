Berlin - In der Leipziger Straße Ecke Friedrichstraße in Berlin-Mitte haben mehrere maskierte Räuber am Montag eine Bank überfallen. Das teilte die Polizei Berlin auf Twitter mit. Der Bankraub soll laut ersten Erkenntnissen aber gescheitert sein. Die Täter sollen demnach um kurz nach 13 Uhr mehrere Menschen in der Filiale der Hypovereinsbank mit Reizgas verletzt haben, sagte eine Polizeisprecherin der Berliner Zeitung. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Der Bereich rund um den Tatort wurde am Nachmittag weiträumig abgesperrt.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt 52 Personen von Sanitätern gesichtet. Viele von ihnen klagten über Augenreizungen. Vier Polizisten, die zuerst am Tatort eintrafen, mussten die Augen ausgespült werden. Das Reizgas sei über die Lüftungsanlage bis in die zweite und dritte Etage verteilt worden, weshalb auch dort Mitarbeiter leicht verletzt wurden.

Derzeit sind unsere Kolleg. in #Mitte im Einsatz. In der Leipziger/Friedrichstr. sollen mehrere Täter eine Bank überfallen und nach aktuellem Stand ohne Beute wieder geflüchtet sein. Unsere Kripo ist vor Ort.

Die angrenzenden Straßen sind gesperrt.

Wie üblich in solchen Fällen befragen Ermittler der Kriminalpolizei nun Zeugen, während Kriminaltechniker Beweismittel am Tatort sichern. Auch die Aufnahmen aus den Überwachungskameras sollen zeitnah gesichtet und ausgewertet werden. Ob die Täter zu Fuß oder in einem Auto flüchteten, war zunächst unklar. Die Ermittlungen stünden erst noch am Anfang, so die Sprecherin.