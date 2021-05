Berlin - Ein Mann ist bei Abrissabreiten in Berlin-Spandau von einem Bruchstück am Kopf getroffen worden. Der 54-Jährige habe nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen gerade im Bett eines Wohnhauses in der Südekumzeile im Ortsteil Staaken gelegen, als der 20 Kilogramm schwere Steinbrocken durch ein Fenster flog.

Er hatte sich bei Bauarbeiten in der fünften Etage gelöst und prallte drei Stockwerke tiefer gegen die Bohle eines an der Fassade aufgestellten Baugerüstes. Dadurch wurde die Flugbahn des Bruchstücks so unglücklich verändert, dass es in die Wohnung des Mannes fiel.

Der 54-Jährige erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er laut Polizei sofort notoperiert werden musste. Es besteht weiterhin Lebensgefahr, hieß es am Freitagvormittag. Das Landeskriminalamt der Polizei Berlin ermittelt nun wegen des Verdachts der Baugefährdung.