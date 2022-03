In Bernau bei Berlin ist im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Brand gelegt worden. Fünf Mieter mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, den Brand am Mittwochabend unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Bis auf eine Person konnten alle Bewohner draufhin wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach Angaben der Polizei sei ein Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen worden. Die genaue Brandursache sowie ein Motiv waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.