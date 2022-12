Bekifft und ohne Führerschein: Verfolgungsjagd durch Berlin-Tiergarten

Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochabend im Drogenrausch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Während der wilden Fahrt durch den Berliner Tiergarten entging der 25-Jährige nur knapp mehreren Verkehrsunfällen, überfuhr rote Ampeln und versuchte, die Einsatzkräfte auf der Gegenfahrbahn abzuschütteln. Polizeiangaben zufolge endete die Chaosfahrt erst, als der Mann mit seinem Kraftrad gegen einen Zaun stieß.

Nach ersten Informationen soll der 25-Jährige gegen 23.15 Uhr auf der Straße des 17. Juni unterwegs gewesen sein, wo Einsatzkräfte der Polizei den äußerst unsicheren Fahrstil des Mannes bemerkten. Auch das Rücklicht seines Vehikels sei defekt gewesen. Um einer Kontrolle durch die Beamten zu entgehen, ergriff der Motorradfahrer daraufhin die Flucht, wobei es wiederholt beinahe zu Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmenden kam.

Nachdem der 25-Jährige am Schloss Bellevue schließlich in einen Zaun gerast und von den Ermittlern gefasst worden war, gab er an, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Zudem besäße er keinen Führerschein. Das Motorrad des Rowdyfahrers wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt, woraufhin dieser seinen Weg zu Fuß fortführen durfte.