Berauscht und ohne Führerschein: Autodiebe in Marzahn-Hellersdorf gefasst

Drei mutmaßliche Autodiebe, die bei einem Einbruch mehrere Fahrzeuge gestohlen haben sollen, sind am Samstagnachmittag in Marzahn-Hellersdorf gefasst worden. Nach Polizeiangaben gelang die Festnahme durch die Mithilfe zweier Zeugen, die das gestohlene Fahrzeug der Tatverdächtigen erkannten, ihnen heimlich folgten und so die Einsatzkräfte zu den mutmaßlichen Dieben führten.

Den Angaben zufolge waren die beiden Zeugen gegen 13.50 Uhr auf der Frankfurter Allee unterwegs, als sie den kürzlich gestohlenen Renault einer Freundin erkannten. Dieser wurde bei einem Einbruch in eine Pflegeeinrichtung am 3. Januar – gemeinsam mit einem weiteren Fahrzeug – von Unbekannten entwendet. Anschließend folgten der Mann und die Frau dem Wagen bis zu einem Parkplatz in der Luzinstraße in Kaulsdorf, wo dessen drei Insassen von Polizeikräften festgenommen wurden.

Bei den Tatverdächtigen – einem 17-Jährigen, einem 28-Jährigen und einem 34-Jährigen – fanden die Ermittler neben Drogen und einem Messer auch die Autoschlüssel zu dem zweiten, bei dem Einbruch entwendeten Fahrzeug. Der 34-jährige Fahrer gab zudem an, keinen Führerschein zu besitzen und zuvor Drogen konsumiert zu haben. Gegen die drei Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des Verdachts des Betäubungsmittelhandels ermittelt.