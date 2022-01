Berlin - Bei einer blutigen Auseinandersetzung zwischen jungen Männern und Heranwachsenden ist im Süden Berlins ein 18-Jähriger getötet worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war das Opfer in der Nacht zu Sonntag am S-Bahnhof Lichterfelde Süd mit mehreren Personen in Streit geraten. Bei einer daraus resultierenden Rangelei habe einer der Kontrahenten ein Messer gezogen und zugestochen.

„Der 18-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Die genauen Hintergründe zur Tat seien bisher noch unklar. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes. Die Polizei wollte sich im Laufe des Tages noch einmal zu dem Fall äußern.