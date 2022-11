Adlershof: Auto erfasst Fahrer eines E-Scooters – Krankenhaus

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Adlershof am Montagabend ein Fahrer eines E-Scooters schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt er unter anderem schwere Kopfverletzungen.

Der 54-Jährige soll laut Zeugenangaben gegen 21.10 Uhr mit seinem Elektroroller den Radweg des Glienicker Weges in Fahrtrichtung Adlergestell befahren haben. Währenddessen wollte ein 19-jähriger Autofahrer den Parkplatz eines Möbelhauses verlassen. So kam es anschließend an der Grundstücksausfahrt zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem E-Scooter-Fahrer. In Folge der Kollision stürzte Letzterer und zog sich schwere Kopf- und Rumpfverletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Verkehrsdelikte dauern an.