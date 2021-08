#Verkehrsunfall in #Rudow

In der #Neuköllner_Straße fuhr ein Pkw in das Gebäude eines Sportplatzes. 2 Personen aus dem Pkw wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Pkw wurde geborgen. 24 Kräfte der @Berliner_Fw waren tätig. Einsatzstelle ist an @polizeiberlin übergeben pic.twitter.com/PAgxVzo2iO