Berlin - In Berlin-Charlottenburg ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilt, driftete ein Auto von der A100 ab und stürzte etwa zehn Meter tief in die Nähe der Schienen der S-Bahn.

#VU in #Charlottenburg

Ein PKW kam von der A100 ab und stürzte ca. 10 m tief in die Bahnanlagen der S-Bahn. Eine Person wurde durch die Feuerwehr aus dem PKW gerettet. 2 VP wurden mit Notarzt und unter Einsatz eines ITH ins Krkhs. gebracht. Wir waren mit 57 Einsatzkräften vor Ort pic.twitter.com/1eIlYUW05o — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 26, 2021

Zwei Personen wurden verletzt – eine der beiden musste durch die Feuerwehr, die mit 57 Kräften im Einsatz war, aus dem Auto befreit werden. Die Verletzten wurden von einem Notarzt betreut und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert, so die Feuerwehr. Weitere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.