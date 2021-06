Berlin - In Berlin sind am Dienstag in gleich zwei Fällen Autofahrer auf Passanten zugefahren. In einem Fall in Treptow-Köpenick handelte der Fahrer sogar vorsätzlich. Mindestens ein Mensch wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll sich ein 53-jähriger Mann gegen 12.30 Uhr in der Sonnenallee, Ecke Baumschulenweg mit einer Bekannten gestritten haben. Als er mit seinem Auto wegfahren wollte, soll die Frau versucht haben, ihn davon abzuhalten, da er auf sie psychisch labil gewirkt haben soll.

Eine auf den Streit aufmerksam gewordene 30-Jährige, die ihre Hilfe anbot, soll daraufhin von dem Mann bedroht worden sein. Auch zwei Fußgänger im Alter von 16 und 20 Jahren bemerkten die Situation und wollten schlichten, woraufhin alle drei Augenzeugen von dem Mann bedroht worden sein sollen. Nach den Drohungen soll er in seinen VW eingestiegen sein, den Motor gestartet haben und mit quietschenden Reifen auf zwei der Zeugen zugefahren sein. Beide konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten. Der Autofahrer setzte nun wenige Meter zurück und fuhr jetzt auf den 20-Jährigen, den dritten Zeugen, mit quietschenden Reifen zu. Der 20-Jährige wurde getroffen und am linken Bein verletzt. Die Bekannte des Tatverdächtigen hielt daraufhin einen auf der Sonnenallee fahrenden Bus an und bat den Fahrer um Hilfe. Der VW rollte noch gegen den Bus und kam an diesem zum Stehen.

53-jähriger Fahrer in die Psychiatrie eingeliefert

Die Polizei nahm den Autofahrer fest. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der angefahrene 20-Jährige lehnte eine Behandlung durch die Rettungskräfte ab und wird selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Der Führerschein des Tatverdächtigen sowie dessen Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Die Polizei Berlin ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der gefährlichen Körperverletzung sowie Bedrohung und Beleidigung.

Ein ähnlicher Fall eignete sich in Berlin-Mitte. Ein 60 Jahre alter Mann muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Er war am Dienstag in Tiergarten mit einem gemieteten VW T-Roc bei mehreren rasanten Fahrmanövern beobachtet worden.

Raser ignoriert Fußgänger und landet auf der Gegenfahrbahn

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand bog der Mann gegen 12.15 Uhr vom Reichpietschufer in die Stauffenbergstraße ein, wo er rasant beschleunigte und in einer Einfahrt der Gedenkstätte Deutscher Widerstand wendete. Offenbar ignorierte er bei diesem Wendemanöver mehrere Passanten, die nur durch Wegspringen Zusammenstöße vermeiden konnten. Danach habe der Mann in der Liefereinfahrt eines Hotels erneut gewendet, rasant in Richtung Tiergartenstraße beschleunigt und sei dann auf Höhe der Sigismundstraße mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gefahren, hieß es von der Polizei.

Ein ihm entgegenkommender Wagen der Bundeswehr, in dem zwei Feldjäger saßen, musste ihm dabei ausweichen. Gegen 12.30 Uhr wurde der 60-Jährige von Polizisten am Bundeskanzleramt in der Heinrich-Von-Gagern-Straße Ecke Paul-Löbe-Allee gesehen, wie er dort auf einem Fahrradstreifen hielt.

Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, fuhr der Mann mit quietschenden Reifen davon. Nach einem weiteren rasanten Wendemanöver in der Konrad-Adenauer-Straße konnte er hinter der Einmündung der Annemarie-Renger-Straße in die Paul-Löbe-Allee durch zwei Einsatzwagen der Polizei am Weiterfahren gehindert werden. Der Führerschein des Mannes und seine Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.