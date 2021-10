Berlin - Gegen 0.10 Uhr kam es am Tempelhofer Damm in Höhe des U-Bahnhofs Paradestraße zu einem Kreuzungsunfall. Vier Menschen in einem Audi A2 und in einem Taxi wurden verletzt. Notfallsanitäter und ein Notarzt versorgten sie am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen mussten drei Verletzte in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in unbekannter Höhe.

Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur Unfallursache. Einzelheiten dazu sind zur Stunde noch nicht bekannt. Der Tempelhofer Damm musste für knapp 60 Minuten vollständig gesperrt werden.