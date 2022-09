In dem besetztes Haus in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge wurde Brandstiftung verübt.

Gegen 03.30 Uhr wurden die Brandbekämpfer zu einer Rauchentwicklung im Kellerbereich des Gebäudes alarmiert. Unbekannte sollen im Stiegenhaus mehrere Fetzen und alte Kleidung in Brand gesetzt haben, wie Einsatzkräfte vor Ort berichten. Der gefährliche Brandrauch breitete sich im gesamten Haus aus, sodass die Einsatzkräfte mehrere Wohnungen kontrollieren mussten.

Habersaathstraße 40 bis 48: Seit Jahren Streit mit Eigentümer und dem Bezirk

Trotz der starken Rauchausbreitung konnten alle Personen in Sicherheit gebracht werden, niemand wurde verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen.

In dem Haus leben Alt-Mieter und ehemals obdachlose Menschen. Seit Jahren gibt es Streit um das Gebäude. Die Bewohner wollen nicht ausziehen. Der Eigentümer Arcadia Estates möchte das Haus für einen Neubau abreißen. Die Vermittlungsversuche des Bezirks blieben bislang ohne Lösung.