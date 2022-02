Ein Fahrer eines BMW ist mit seinem Auto in der Nähe der britischen Botschaft in Berlin gegen einen Poller gefahren und hat danach einen Radfahrer erfasst. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste reanimiert werden. Wie die Polizei der Berliner Zeitung bestätigt, ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Unter den Linden, Ecke Wilhelmstraße. Eine Polizistin des Objektschutzes wurde von Trümmerteilen getroffen. Ein Verkehrskontrollkommando wurde gerufen.

Die Polizei Berlin prüfte zunächst einen möglichen Vorsatz des Fahrers, hält inzwischen aber medizinische Hintergründe des Unfalls für möglich. „Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen normalen Verkehrsunfall“, so eine Sprecherin. Augenzeugenberichte, wonach der BMW-Fahrer zu schnell unterwegs war und nach dem Unfall von der Polizei festgenommen wurde, bestätigten die Ermittler auf Anfrage zunächst nicht. Für einen Zusammenhang mit dem russischen Angriff in der Ukraine gebe es keine Anhaltspunkte, hieß es. Die Unfallstelle wurde gesperrt.

Ein BMW ist über die Anti-Terror-Poller an der Britischen Botschaft gefahren, hat mehrere Personen verletzt. „Unsere Kolleginnen und Kollegen vom #Objektschutz haben nach

diesem Unfall schnell reagiert und erste Hilfe geleistet. Großes Lob", sagt #DPolG-Landeschef Bodo Pfalzgraf. https://t.co/oyf5o0jIwY — DPolG Berlin (@DPolGBerlin) February 24, 2022