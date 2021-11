Berlin - Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Samstagabend zu einem Brand in einem Hotel am Berliner Kurfürstendamm ausgerückt. Ausgebrochen war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einem Hotelzimmer. Ein Hotelgast wurde nach Angaben der Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, weitere Verletzte gab es nicht. Der Kurfürstendamm blieb für die Dauer des Einsatzes zwischen Adenauerplatz und Olivaer Platz gesperrt.

Es brannte in einem Hotelzimmer im 3.OG eines Hinterhauses. 9 betroffene Personen medizinisch gesichtet. Davon 1 Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Schwierige Zugänglichkeit über Dienstbotenaufgang. Es waren 90 Einsatzkräfte tätig.#EstuK pic.twitter.com/a5FDlONkit — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 20, 2021