Berlin - Bei einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Wedding wurden am Dienstagmorgen 13 Menschen verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war am Morgen im Untergeschoss eines sechsgeschossigen Wohnhauses in der Müllerstraße ausgebrochen.

Update…#MANV. Insgesamt wurden 16 Personen teils über Drehleitern oder mit Brandfluchthauben gerettet. 13 Verletzte wurden in Kliniken gebracht. Wir waren mit 10 RTW und 2 NEF vor Ort. Der brennende Kellerverschlag wurde mit Hilfe von 1 C-Rohr und 10 PA gelöscht. #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 16, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Feuerwehr rettete insgesamt 16 Bewohnerinnen und Bewohner mit Brandfluchthauben und über eine Drehleiter. Das Feuer wurde anschließend unter Kontrolle gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Lage sei übersichtlich, das Feuer habe sich im Haus nicht weiter ausgebreitet.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Müllerstraße war am Morgen in Höhe des U-Bahnhofs Reinickendorfer Straße gesperrt. Die Buslinie 120 wurde umgeleitet.