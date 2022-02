Vor einem Supermarkt in Berlin-Neukölln ist am Montagnachmittag ein Geldtransporter überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter sind mit der Beute flüchtig, wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte. Nach seinen Angaben haben mindestens zwei Männer gegen 14 Uhr den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma abgepasst, als dieser vor einem Kaufland-Supermarkt in der Gutschmidtstraße einen Geldkoffer im Transporter verstauen wollte.

Der 31-Jährige sei mit einer Waffe bedroht worden, schilderte der Sprecher. Dann sei ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht worden. Die Täter hätten den Geldkoffer geschnappt und seien auf Motorrollern geflüchtet. Das Opfer wurde leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Der Mann habe eine Augenreizung davongetragen.

Kurz nach 14 Uhr wurde in #Britz ein Geldtransporter überfallen. Mehrere Personen sollen den Fahrer bedroht, mit Reizgas besprüht haben und vermutlich mit Beute flüchtig sein.

Unsere #Kripo hat den Tatort und die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um mindestens zwei Täter. Ermittler haben vor Ort die Spurensicherung aufgenommen. Der Fahrer des Geldtransporters war nach Polizeiangaben alleine im Einsatz.