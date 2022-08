Ein 41-Jähriger ist in der Nacht zu Montag in ein Café der Technischen Universität Berlin in Charlottenburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, soll dabei ein Fenster des Lokals zu Bruch gekommen sein.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte gegen 23.30 Uhr das zerstörte Glas eines Fensters zu einem Café auf dem Gelände der TU Berlin fest. Er habe anschließend einen Mann in den Gasträumen gesehen und die Polizei alarmiert. Als die Beamten einer Einsatzhundertschaft am Tatort eintrafen, habe sich der Täter zunächst versteckt.

Doch die Polizisten spürten den Tatverdächtigen kurz darauf auf und nahmen ihn fest. Anschließend brachten sie den 41-Jährigen in Polizeigewahrsam, wo er einem Fachkommissariat überstellt wurde. Die Ermittlungen laufen derzeit.