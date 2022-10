Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg wurde eine Frau am Montagnachmittag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr die 41-Jährige mit ihrem Motorroller gegen 16.35 Uhr die Windscheidstraße in Richtung Kaiserdamm. An der Kreuzung Pestalozzistraße/Windscheidstraße erfasste sie ein 20-jähriger Autofahrer, der auf der Pestalozzistraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße unterwegs war.

Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte die Rollerfahrerin zu Boden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen an den Armen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt derzeit zum Unfallhergang.