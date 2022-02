#Gefahrguteinsatz in #Rummelsburg.

Im Technikraum eines Schwimmbades an der #Hirschberger_Straße kam es zu einem Wasserschaden mit vermutlichem Austritt von #Chemikalien. Personen befinden sich nicht in Gefahr.

Im Einsatz: rund 45 Kräfte mit diversen Sonderfahrzeugen. #CBRN pic.twitter.com/fB3gZyi2L1