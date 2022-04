Nach Angaben der Berliner Feuerwehr ist in einem Pflegeheim in Berlin-Spandau am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Im Stadtteil Wilhelmstadt brenne das rund 200 Quadratmeter große ausgebaute Dachgeschoss des Gebäudes.

„Wir haben alle Menschen aus dem Haus rausgeholt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Derzeit würden zwölf Menschen medizinisch betreut, nach einem ersten Eindruck seien sie leicht verletzt. Die meisten von ihnen seien Bewohnerinnen und Bewohner, auch zwei Beschäftigte seien darunter.

Update zu #Wilhelmstadt: Es brannte ein rund 200 qm großes ausgebautes Dachgeschoss. Auch ein benachbartes Gebäude war betroffen. 10 Bewohner und zwei Pflegekräfte werden betreut. Für sie müssen nun andere Unterkünfte gefunden werden. Wir sind mit rund 90 Kräften vor Ort. pic.twitter.com/yGnDeXnPV7 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 17, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Feuerwehr sei mit rund 90 Kräften im Einsatz. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.