Bei einer antiisraelischen Demo ist es Samstagabend in Berlin-Neukölln zu schweren Ausschreitungen und judenfeindlichen Rufen gekommen. Steine wurden geworfen, Journalisten wurden angegriffen und zum Teil verletzt. Es gab Festnahmen, wie die Polizei mitteilt. Auf Videos, die im Netz kursieren, ist deutlich zu hören, wie ein Teilnehmer „Drecksjude“ brüllt. „Uns sind antisemitische und volksverhetzende Anfeindungen bekannt. Wir ermittelt. Es wurden Anzeigen geschrieben“, sagte ein Polizei-Sprecher der Berliner Zeitung. Die Ermittler werten jetzt Videomaterial aus.

Mitten in Berlin auf einer pro-Palästina Demo: „Scheiß Juden!" und „Ihr dreckigen Juden!" pic.twitter.com/cBcqkThZ5K — Aras-Nathan (@Aras_Nathan) April 23, 2022

Heute Abend fand eine Demo nach #Neukölln statt.

Die Versammlungsleitung schloss gemäß VersFG Personen aus.

Wir standen mit beiden Seiten im Austausch.

Einsatzkräfte mussten Presse schützen, haben Straftaten dokumentiert & Festnahmen durchgeführt.#PM folgt.#b2304

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 23, 2022

Bereits am Freitagabend gab es eine antiisraelische Demo, ebenfalls in Berlin-Neukölln, bei der die Situation beinahe eskalierte. 300 äußerst emotionale Demonstranten fanden sich laut Polizei Freitagabend am Rathaus Neukölln für den Aufzug „Protest Demonstration gegen die israelische Aggression in Jerusalem“ ein. Die Wirkung einer hohen Präsenz der Polizei musste hier schon zur Beruhigung der Menge, aus der heraus teilweise Pyrotechnik abgebrannt wurde, beitragen.

Kurz bevor der Aufzug sich dann gegen 16.50 Uhr nach Redebeiträgen mit rund 500 Teilnehmern in Bewegung setzte, musste die Polizei dafür sorgen, dass vereinzelte angelegte Vermummungen mit Palästinensertüchern wieder abgenommen wurden. Im weiteren Verlauf des Aufzuges, der auf über 750 Teilnehmern anwuchs, wurde neben anderer Pyrotechnik dann auch ein Nebeltopf gezündet.

Immer wieder Angriffe auf Polizisten schon am Freitag

Gegen 17.30 Uhr wurde in der Sonnenallee in Höhe der Tellstraße ein Polizist durch einen geworfenen Pflasterstein an einer Hand verletzt. Der Tatverdächtige dazu konnte anschließend unerkannt in der Menge untertauchen. Wenig später wurde wieder Pyrotechnik abgebrannt und rund 50 Teilnehmern vermummten sich mit sogenannten Palästinensertüchern. Es kam zu Stein- und Pyrotechnikwürfen, wobei ein Fahrzeug der Technischen Einsatzbereitschaft mit einem Pflasterstein getroffen wurde. Der Versuch, einen Polizisten mit einem angezündeten Böller zu treffen, schlug fehl. Kurz nach Erreichen des Endplatzes nahmen Einsatzkräfte am Rathaus Neukölln einen Vermummten fest. Nachdem die Versammlung gegen 18.15 Uhr als beendet erklärt worden war, kam es aus Kleinstgruppen heraus zu weiteren Steinwürfen gegen Eisatzkräfte, bei denen ein Polizeiobermeister am Bein verletzt wurde.

Beide verletzten Polizisten konnten auch ohne ärztliche Behandlung ihren Dienst weiter versehen. Strafanzeigen waren die Folgen. Rund 200 Einsatzkräfte waren am Freitag im Einsatz. In angrenzenden Bereichen der ehemaligen Aufzugsstrecke kam es dann gegen 23.30 Uhr zu einem Beschuss eines zivilen Einsatzfahrzeuges mit einem pyrotechnischen Gegenstand. Das Fahrzeug wurde nicht getroffen, das Zivilfahndungsteam darin blieb unverletzt. Eine Gruppe von rund 20 Jugendlichen, aus deren Richtung der Beschuss durch die Kräfte wahrgenommen wurde, entkam unerkannt im Von-der-Schulenburg-Park.