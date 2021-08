Berlin - Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Fennpfuhl hat am Sonnabendmorgen eine leblose Frau in ihrem Hausflur entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Fund gegen 7 Uhr in der Rudolf-Seiffert-Straße. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der 56-jährigen Frau feststellen.

Nach Polizeiangaben liegen Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt vor. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.