Berlin - In einem Hochhaus in Berlin-Kreuzberg ist am Samstag im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte in dem Haus in der Wassertorstraße ein Müllraum, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag der Berliner Zeitung sagte. Auf Wohnungen hätten die Flammen nicht übergegriffen. Der dichte Rauch verbreitete sich über den Abwurfschacht, aber auch in anderen Teilen des Gebäudes.

Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz gewesen. Sechs Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Eine verletzte Person brachten die Retter ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar und muss von der Polizei ermittelt werden.

#Update

Es brannte im Müllraum im EG eines 15-geschossigen Wohngebäudes mit einer Rauchausbreitung durch den Müllschacht in alle Etagen. Wegen dem hohen Kontrollaufwand erhöhten wir die Alarmstufe und waren mit ca 100 Einsatzkräften vor Ort. 1 Person musste in die Klinik.#EstuK pic.twitter.com/YsMOdtMTtP — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 24, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz