Bei einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Charlottenburg hat ein Mensch eine schwere Rauchvergiftung erlitten. Mit dem Hubschrauber wurde die Person am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr hatte die Person aus der Wohnung im vierten Stock eines Wohnhauses am Spandauer Damm gerettet und dann den Brand gelöscht. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Geschlecht und Alter des oder der Verletzten wollte die Feuerwehr nicht bekanntgeben.

#Brand im #Spandauer_Damm in #Charlottenburg. Es brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im 4.OG. Eine Person musste gerettet werden und wurde schwer verletzt mit dem #ITH in ein Krankenhaus geflogen. Brand gelöscht. Wir waren mit 90 Einsatzkräften vor Ort. #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 28, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz