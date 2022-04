Bei einem Wohnungsbrand in der elften Etage eines Hochhauses in Berlin-Hellersdorf ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, war sie am Morgen mit 70 Einsatzkräften im Einsatz, um den Brand in der Ludwigsfelder Straße zu löschen.

Die Feuerwehrleute retteten die Frau und einen weiteren Menschen über das Treppenhaus aus der Wohnung und bekämpften den Brand. Ob noch andere Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten, war zunächst unklar.

#Brand im 11. OG eines Hochhauses in der #Ludwigsfelder_Straße in #Hellersdorf.

#Brand im 11. OG eines Hochhauses in der #Ludwigsfelder_Straße in #Hellersdorf.

2 Personen konnten aus der Brandwohnung gerettet werden und werden aktuell vom #Rettungsdienst und #Notarzt versorgt. Wir sind mit rund 70 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/1D0kRYBKfW — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2022

Erst am Vorabend hatte es in einem anderen Wohnhaus in Hellersdorf gebrannt. Dort standen laut Polizeiangaben Kinderwagen im Keller in Flammen. Mehrere Menschen mussten vor dem Rauch gerettet werden.