Berlin - In Berlin-Mitte ist am Mittwochabend eine Frau mit Softair-Waffen beschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen ging die Frau mit ihrem Hund auf der Neuen Schönhauser Straße spazieren. Plötzlich bemerkte sie, dass sie offenbar beschossen wurde. Die Frau rannte sofort weg, konnte sich jedoch offenbar die Wohnung merken, an deren Fenster sie eine Person gesehen hatte, die sich in den Innenraum entfernte.

Innerhalb kürzester Zeit war ein Großaufgebot der Berliner Polizei vor Ort und sperrte den Bereich weiträumig ab, heißt es. Über 28 schwerbewaffnete Kräfte der Polizei, unter anderem die 36. Einsatzhundertschaft waren involviert, so Zeugen von vor Ort.

Morris Pudwell Die Polizei stellte Waffen in der Wohnung, in der sich der Festgenommene aufhielt, sicher.

Polizei stellt Waffen sicher – Mutmaßlicher Schütze festgenommen

Nachdem die Wohnung gestürmt worden war, konnte eine männliche Person festgenommen werden. Tatsächlich sollen in der Wohnung zwei Waffen sichergestellt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich aber lediglich um täuschend echt aussehende Softair-Waffen. Mit diesen Waffen war es dem Mann jedoch offenbar gelungen, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu schießen und die Bürgerin in Angst und Schrecken zu versetzen. Auf dem Bürgersteig wurden kleine Softair-Kugeln sichergestellt.

Der mutmaßliche Schütze wurde in Gewahrsam genommen und zur Gefangenensammelstelle zur ID verbracht. Den jungen Mann erwarten nun einige Anzeigen. Ob die Frau tatsächlich getroffen wurde, ist bislang unklar.