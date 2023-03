Berlin-Friedrichsfelde: Mann sticht nach Streit Freundin nieder

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Friedrichsfelde ist in der Nacht zum Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wird nach ersten Ermittlungen ein 35-Jähriger verdächtigt, die Tat begangen zu haben. Nach Informationen der Berliner Zeitung soll es sich um den Lebensgefährten der Frau gehandelt haben. Die 34-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat gegen 0.45 Uhr in einer Erdgeschosswohnung in der Archenholdstraße. Dort soll der Tatverdächtige seine Freundin nach einem Streit niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Zur Tatzeit sollen sich auch Kinder in der Wohnung befunden haben. Die 34-Jährige wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften behandelt und anschließend in einer Klinik notoperiert. Ihr Zustand sei weiter kritisch.