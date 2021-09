Berlin - Am Donnerstagabend ist in Berlin-Friedrichshain ein großer Ast eines Baumes auf mehrere Autos gefallen. Wegen des starken Windes konnten die Einsatzkräfte nicht tätig werden, wie die Pressestelle der Feuerwehr mitteilte. Am Freitag soll die Gefahrenstelle geräumt werden.

Polizeibericht Berlin Alle Polizeimeldungen, Zeugenaufrufe und Fahndungsbilder finden Sie hier.