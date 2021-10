Berlin - Unbekannte haben in Friedrichshain in der Nacht von Montag auf Dienstag mitten auf der Kreuzung von Liebigstraße und Rigaer Straße Barrikaden aus Autoreifen und Schrott errichtet und diese anschließend angezündet. Wie Zeugen berichten, wurde dabei auch ein Transparent über die Straße gespannt. Die Aufschrift auf der Folie lautete wie folgt: „Solidarity with Køpiplatz ACAT“.

Kurz darauf soll ein Einsatzwagen der Polizei aus der Liebigstraße gekommen sein. Die Polizisten wollten offenbar weiter Richtung Rigaer Straße fahren. Plötzlich sei zu hören gewesen, wie Steine auf den Einsatzwagen flogen. Die Einsatzkräfte sollen sich daraufhin in Deckung gebracht haben. Das Gebäude, aus dem die Steinwürfe vermutet wurden, wurde angeleuchtet, heißt es. Die Feuerwehr konnte offenbar nur unter Polizeischutz den Schuttberg löschen.

Morris Pudwell Über der Straße hing ein Transparent mit der Aufschrift „Solidarity with Køpiplatz ACAT“.

Zeugen berichten weiter, dass anschließend der Polizeihubschrauber Pirol dazualarmiert wurde, um die Einsatzkräfte aus der Luft zu unterstützen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. In der Nähe der Rigaer Straße kommt es immer wieder zu Bränden beziehungsweise Brandanschlägen. Die Gegend gilt als Hochburg von Linksextremisten.