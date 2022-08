Die Berliner Polizei sucht drei Tatverdächtige zu einer Körperverletzung am 6. August in Berlin-Friedrichshain. An dem Tag gegen 19 Uhr wurde ein 38-Jähriger in der Tamara-Danz-Straße unterhalb der Warschauer Brücke von bislang unbekannten Männern angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll das Opfer zuvor versucht haben, einen Streit zwischen verschiedenen Personengruppen zu schlichten.

Nach dem Schlichtungsversuch sollen drei Männer unvermittelt auf ihn eingeschlagen haben. Daraufhin soll der 38-Jährige in Richtung der Bushaltestelle in der Tamara-Danz-Straße geflüchtet sein, die Gruppe soll ihm gefolgt sein. Als er eingeholt wurde und zu Boden ging, sollen die Angreifer erneut auf ihn eingeschlagen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise

Erst als Zeugen intervenierten, flüchtete die Gruppe in Richtung S-Bahnhof Warschauer Straße. Die Schläge waren so massiv, dass der 38-Jährige einen Jochbein- und einen Unterkieferbruch erlitt. Das Opfer musste deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Tätergruppe wird wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger 1: etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare

Tatverdächtiger 2: sehr schlank, blonde Haare

Tatverdächtiger 3: breitere Statur, dunkler Bartansatz, trug ein Basecap

alle Tatverdächtigen trugen kurze Hosen

Die Ermittler fragen: Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?

Wer kann Angaben zur Fluchtrichtung der Verdächtigen machen?

Wer hat Fotos oder Videos von der Auseinandersetzung oder der Flucht der Männer gemacht? Die Aufnahmen können unter diesem Link dem Fachkommissariat übermittelt werden.

Hinweise an das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in 10559 Berlin-Moabit, Perleberger Straße 61 a, unter der Rufnummer (030) 4664-574310 oder an jede andere Polizeidienststelle.