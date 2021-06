Berlin - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Berlin-Gesundbrunnen gestohlen. Wie die Polizei Berlin mitteilt, bemerkten Passanten am Montagmorgen gegen 3.45 Uhr, dass das Gerät in der Residenzstraße mutmaßlich mit Gewalt entfernt worden war. Die Tat ereignete sich nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zu Montag.

Die Ermittlungen zu dem schweren Diebstahl hat ein Fachkommissariat des LKA Berlin übernommen.