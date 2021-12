Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Grünau sind zwei Kinder von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die beiden Zwölfjährigen waren nach Angaben der Polizei am Donnerstag um 16.30 Uhr plötzlich auf die Fahrbahn des Adlergestells gelaufen. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar keine Chance mehr, ihnen auszuweichen. Sie kamen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

