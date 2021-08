Berlin - Bei einem Brand im Keller einer Wohnanlage für Senioren im Berliner Stadtteil Hakenfelde sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit etwa 100 Kräften zu dem Brand im Nordwesten der Hauptstadt aus, wie ein Sprecher weiter mitteilte. Später wurde die Anzahl der Kräfte auf 40 reduziert, wie die Feuerwehr am Abend twitterte. Vier Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser transportiert.

Es brannte ein Kellerverschlag in einem 5-geschossigen Seniorenwohnhaus mit Rauchausbreitung über mehrere Etagen. 4 Personen wurden mit Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser transportiert. Derzeit Reduzierung von anfangs 100 auf ca 40 Einsatzkräfte. Belüftungsmaßnahmen laufen noch. pic.twitter.com/gzBVPe49j3 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 7, 2021

Das Seniorenwohnhaus (Bezirk Spandau) hat nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vor Ort etwa 60 Einheiten für betreutes Wohnen. Es war durch den Brand stark verraucht. Aufgrund der Tageszeit seien fast alle der Bewohner zu Hause gewesen, einige seien in ihrer Mobilität eingeschränkt. Das habe die Rettungsarbeiten schwierig gemacht, sagte der Sprecher.