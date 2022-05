Ein Mann hat am Freitagmorgen seine Tochter und seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung der Familie in der Stendaler Straße in Berlin-Hellersdorf. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurde die 38-jährige Frau schwer verletzt. Die 19 Jahre alte Tochter kam mit leichten Verletzungen davon.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 42-jährige Mann während eines Streits mit einem Messer zunächst auf seine Tochter und anschließend auf seine Ehefrau eingestochen haben. Eine auf die Auseinandersetzung aufmerksam gewordene Nachbarin traf im Hausflur auf das Ehepaar und konnte den Mann von weiteren Attacken abhalten.

Polizei fasst den Tatverdächtigen in der Nähe des Hauses

Mutter und Tochter erlitten Stich- und Schnittverletzungen und wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, das die 19-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ihre Mutter wurde stationär aufgenommen.

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Wohnhauses fest. Da auch er stark blutende Verletzungen aufwies, wurde der Festgenommene ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.