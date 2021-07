Berlin - Eine junge Frau ist am frühen Dienstagmorgen von einem Haus in Berlin-Mitte in den Tod gestürzt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei habe sich der tragische Vorfall etwa um 4.20 Uhr an der Straße An der Kolonnade ereignet.

Die Frau habe zunächst bewusstlos auf der Straße gelegen, woraufhin Rettungskräfte der Feuerwehr versucht hatten, sie zu reanimieren. Nach etwa 30 Minuten seien die Rettungsmaßnahmen eingestellt worden und die Frau wurde für tot erklärt.

Unklar sei bisher, warum und von wo aus die Frau in den Tod stürzte. „Wir können bisher nur sagen, dass sie aus großer Höhe fiel. Alles andere ist noch Bestandteil der Ermittlungen“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen der Berliner Zeitung. Ermittler seien noch den ganzen Vormittag vor Ort, um den Fall aufzuklären. Bisher könne auch noch nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden, dass die Frau von jemandem gestoßen oder zu dem Sprung gedrängt worden war.

Nähere Informationen gebe es womöglich erst am Nachmittag, so die Sprecherin.