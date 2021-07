Berlin - In Berlin ist es in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag zu einem Unfall in Treptow-Köpenick gekommen. Nach ersten Informationen von vor Ort krachte gegen 3 Uhr ein mit vier Frauen besetzter Kleinwagen auf der Baumschulenstraße in Baumschulenweg Richtung Neukölln gegen einen Baum.

Dabei wurden offenbar alle Insassinnen verletzt, mindestens eine davon schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Renault auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, heißt es. Zwei Ersthelfer sollen die Frauen bis zum Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte beruhigt haben.