Berlin - Die Berliner Polizei hat die von Klima- und Umweltaktivisten besetzte Baustelle der Autobahn 100 in Berlin-Neukölln geräumt. 60 bis 80 Menschen stürmten am Samstagmorgen gegen 5 Uhr das Baugelände in der Nähe der Grenzallee, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Sie haben versucht, in einen Fahrbahntunnel einzudringen. Das konnte verhindert werden.“ Die Protestler seien vorläufig festgenommen worden. Da es sich um ein Firmengelände der Autobau GmbH des Bundes (Abteilung Nord-Ost) handelt, müssen sich alle nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

Chilling for Climate Justice:

Die Polizei lässt uns hier nicht gehen, aber macht nichts - dann blockieren wir halt weiter den Ausbau der #A100 🤷‍♀️ 😎 Wetter ist bestens und die Stimmung entspannt. #A100stoppen pic.twitter.com/DQ5q54cEcd — Ende Gelände Berlin (@EG_Berlin) June 5, 2021

Man habe eine Baustelle im Stadtteil Neukölln blockiert, teilten Aktivisten des Bündnisses Robin Wood am Samstagmorgen mit. Zusammen mit Aktivisten der Organisationen Ende Gelände, Fridays for Future und Sand im Getriebe demonstriere man gegen den geplanten Ausbau der Autobahn. Auf Twitter kursierten Bilder der Protestaktion, auf denen Demonstrierende in weißen Schutzanzügen und Polizeibeamte zu sehen sind.

dpa/Annette Riedl „Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“ steht auf dem Banner, das „Robin Wood“-Aktivisten auf dem abgesperrten Gelände an der Baustelle der Autobahn 100 an der Sonnenallee aufhängen.

In der Kiefholzstraße am anderen Ende der Autobahnbaustelle versammelten sich nach Polizeiangaben am Morgen ebenfalls rund 200 Menschen, sagte ein Sprecher der Berliner Zeitung. Der genaue Hintergrund und weitere Ablauf waren zunächst unklar.

Unter dem Motto „Mobilitätswende Jetzt“ sollen an diesem Wochenende weitere Protestaktionen in ganz Deutschland stattfinden. Die Aktivisten fordern ein bundesweites Moratorium für den Ausbau von Autobahnen und mehr Geld für Bus, Bahn und Fahrradwege.