In Berlin-Köpenick ist am Sonntagmorgen ein Vereinsgebäude in Brand geraten – nach ersten Informationen der Feuerwehr sind keine Menschen verletzt worden. „Das Gebäude soll wohl 600 Quadratmeter groß sein, wir sind mit 100 Kräften vor Ort“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandbekämpfer mussten in der Wendenschloßstraße demnach angrenzende Häuser vor einem Übergreifen der Flammen schützen. Weitere Einzelheiten zum Brand nannte der Sprecher zunächst nicht.

#Brand in der #Wendenschloßstraße und #Köpenick. Es brennt ein ca 600qm großes Gebäude.Die Brandbekämpfung ist eingeleitet. Wir sind mit rund 100 Kräften im Einsatz bzw. auf der Anfahrt. Weitere Infos folgen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 22, 2022